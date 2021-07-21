مياه الأمطار للأكتاف.. مصرع 12 شخصاً داخل مترو بالصين

لقي 12 شخصاً حتفهم بعد أن غمرت سيول غزيرة مترو أنفاق في مدينة تشنغتشو وسط الصين، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

وقال مسؤولون في بلدية تشنغتشو في منشور على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، إنّ المدينة "شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه في مترو تشنغتشو".

وأشاروا إلى أنّ الكارثة أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، مساء الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة أدت إلى نقل حوالي 100 ألف شخص إلى مناطق آمنة من إقليم خنان الذي شهد سقوط الأمطار.

ورفعت سلطات الأرصاد الجوية المحلية حالة الاستجابة للطوارئ إلى المستوى الأول، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإقليم حتى ليل الأربعاء، وفق ما ذكرته شينخوا.

ويتعرض إقليم خنان لعواصف منذ مطلع الأسبوع في موسم أمطار نشط غير معتاد، وهو ما تسبب في فيضان أنهار رئيسية وغرق شوارع 12 مدينة، مما عطل الحياة اليومية لملايين الصينيين.