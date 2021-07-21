الموت لخامنئى .. مظاهرات حاشدة فى إيران لليوم السادس على التوالى

جدة - نرمين السيد - انطلقت مظاهرات حاشدة لليوم السادس على التوالى، مساء أمس الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك فى إيران، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى احتجاجات حاشدة فى مدينة إيذج، التى هتف فيها العشرات من المحتجين بشعارات "الموت لخامنئى".





ووفقا لما ذكرته "قناة العربية"، أن حدة غضب الإيرانيين تصاعدت جراء انقطاع مياه الشرب عن محافظة خوزستان ومناطق الأهواز وغيرها. وتجددت الاحتجاجات، مساء أمس الثلاثاء، بمناطق مختلفة من محافظة خوزستان جنوب إيران التى تقطنها أغلبية عربية بسبب أزمة المياه. وأظهرت مقاطع فيديو ترديد المحتجين شعار "الموت لخامنئى"، فيما هتف آخرون "أبناء اللور والعرب أخوة لا يفترقان"، فى تأكيد على رفض مساعى النظام ومؤيديه إثارة النعرات القومية والعنصرية فى خوزستان، وجاءت هذه الشعارات المناهضة للمرشد الإيرانى على خامنئى وسط تواجد كثيف للقوات الأمنية. كما خرجت احتجاجات مماثلة فى مناطق أخرى من بينها الأهواز عاصمة خوزستان ومدينة الخفاجية والفلاحية ومعشور وغيرها بسبب أزمة المياه. وتأتى التظاهرات رغم انتشار واستقرار الآلاف من القوات الخاصة والوحدات الأمنية فى مدن محافظة الأهواز، وقد أكدت مصادر موقع "إيران انترنشنال" أنه بعد احتجاج أهالى حى علوى فى مدينة الأهواز، تم إرسال الشرطة والحرس الثورى الإيرانى إلى المنطقة للتعامل مع المتظاهرين. وفى احتجاجات ليل الإثنين فى عدة مناطق من الأهواز، تم إطلاق الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل على المتظاهرين، كما أطلقت الشرطة والحرس الثورى الرصاص الحى على متظاهرين فى علوى وكمبلو ومندلى وعدة مناطق أخرى بالأهواز.

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