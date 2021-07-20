وزير خارجية بيلاروس: هناك من يريد تحويل بلادنا إلى أوكرانيا ثانية

جدة - نرمين السيد - وقال ماكى وزير خارجية بيلاروس فى تصريحات -أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء: "لقد أصبح غياب مسؤولية الغرب وعدم إمكانية التنبؤ بخطواته معيارا مطلقا لسلوكه، أما بمعاملته لبيلاروس فهو يتخطى إدراك البشر.. إنها لعبة بدون قواعد".
وأضاف أن الجانب البيلاروسى كان يتمسك دائما بمبادئ الحل الدبلوماسى بعيدا عن العقوبات، ملمحا إلى أن هناك من يريد تحويل بيلاروس إلى أوكرانيا ثانية.
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