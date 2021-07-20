بعد اتهام المغرب بالتجسس على ماكرون.. الرئاسة الفرنسية ترد رسميا

جدة - نرمين السيد - ردت الرئاسة الفرنسية على سؤال حول ما إذا كان قد "تم التجسس" على الرئيس إيمانويل ماكرون من قبل المغرب قائلة، إنه "إذا تم إثبات هذه التأكيدات، فمن الواضح أنها ستكون خطيرة للغاية".





وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قالت إن سلطات المغرب استخدمت برنامج "بيجاسوس" للتجسس المطور من قبل شركة NSO الإسرائيلية لمراقبة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وذكرت الصحيفة أن أحد الأرقام الهاتفية التى يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت فى قائمة الأرقام التى اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بنامج "بيجاسوس". وحسب موقع روسيا اليوم، أشار قصر الإليزيه إلى أنه "سيتم تسليط كل الضوء على هذه التصريحات الصحفية". وقال لوران ريتشارد مدير منظمة Forbidden Stories التى تقف وراء برنامج "بيجاسوس" الذى طورته شركة NSO الإسرائيلية، إن أرقام ماكرون وأعضاء الحكومة مدرجة فى قائمة الأهداف المحتملة للبرنامج، الذى يستخدم للتجسس على الشخصيات، مؤكدا المعلومات الواردة بصحيفة "لوموند".

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