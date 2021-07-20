ملك الأردن يناقش مع وزيرة الخزانة الأميركية مشاريع اقتصادية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء في واشنطن، مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، المشاريع الاقتصادية والتنموية في الأردن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عبر ملك الأردن عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للمشاريع الاقتصادية والتنموية في الأردن. من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية عمق الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة، والتي ازدادت حدتها بفعل جائحة كورونا. وأشادت الوزيرة يلين بالإصلاحات التي ينفذها الأردن لتعزيز النمو المستدام وزيادة فرص العمل.

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