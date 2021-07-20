مرسوم رئاسي جديد يحدد المعاش التكميلي للعسكريين المشطوبين والمعطوبين في الجزائر

المعاش التكميلي للعسكريين، بعد انتظار طويل من مشطوبين ومعطوبي الجيش وقع رئيس الجزائر عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي.يحدد مقدار المعاش التكميلي للعسكريين الذين يتلقون منحة العجز فقط منذ سنة 2004. وقد تم نشر المرسوم الرئاسي (رقم 54) على الجريدة الرسمية يوم الرابع من يوليو 2021. وسيتم تطبيق المرسوم في أقرب وقت والذي يشمل كل من المستفيدين من معاشات العجز العسكري. من شطوبين ومعطوبين وكذلك العمال الشبه عسكريين الذين تم استدعائهم في فترة العشرية السوداء. ويأخذون منحة العطب فقط اذ يمكنهم هذا المرسوم من الحصول على تقاعد مقدر بـ 27000 دج. وبهذا القرار يطوى هذا الملف نهائيا.

المعاش التكميلي للعسكريين

يشمل القرار الأخير الذي تم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية كل من عمل في فترة العشرية السوداء من سنة 1992 إلى غاية 2011 وكذلك أي عسكري سابق لديه عطب أثناء الخدمة في الجيش الجزائر يشمل كذلك هذا القرارا الاخير مدعوو الخدمة الوطنية والعامل الشبه عسكريين العاملين فترة العشرية الذين لديهم عجز بدني او عطب أثناء فترة الخدمة كما سيحصل هؤلاء بطاقة الضامن الاجتماعي بعدما تم تخصيص صندوق مستقل يصرف هذه الاجرة ويكون مستقل عن صندوق المعاشات العسكرية الذي يصرف اجور العاملين والمتقاعدين العسكريين في الجزائر.

سبب معاش العجز العسكري

كل العالم يعلم أن الجزائر شهدت في الفترة الماضية اضطرابت امنية كبيرة مما استعدى إلى اتخاذ اجراءات وتدابير عاجلة من اجل سلامة امن البلاد وهو توظيف عدد كبير من العسكريين والشبه العسكريين لتحقيق الامن والازدهار في البلد وهذا ما تحقق فعلا ولكن بعد أن عاد الامن والسلم للجزائر بقي العديد من افراد الجيش دون معاش عسكري رغم انهم عملوا في سنوات التسعينيات وقدموا الكثير من التضحيات من اجل ان تعيش الجزائر في امن وسلام وبع فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر وعدهم بتقديم معاش عسكري لهذه الفئة وهو ما تحقق هذه الايام من خلال توقيع مرسوم رئاسي من قبل رئيس الجمهوية لصالح المشطوبين والمعطوبين والمستدعون للخدمة سابقا والبيهيين العسكريين العمالين في التسعينيات يحدد المعاش التكميلي للعسكريين.