طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية فوق بلدة الناقورة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عشية تعرض منطقة وادى حامول بجنوب لبنان لقصف بـ12 قذيفة مدفعية من إسرائيل فى الساعات الأولى من صباح اليوم دون إصابات أو أضرار.

وأضاف الجيش اللبنانى، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفرشوبا بعد قرابة 55 دقيقة فى الأجواء اللبنانية.