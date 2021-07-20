السفير الأردنى بالقاهرة: الملك عبدالله الثانى حمل قضايا المنطقة إلى واشنطن

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة أن الملك عبدالله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يحرص كما هو دأبه على حمل قضايا الأمة العربية فى زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





وقال العضايلة، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ، أن لقاء القمة الذى جمع العاهل الأردنى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى البيت الأبيض، تناول أبرز التحديات التى تواجهها المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وهى القضية المركزية، حيث أكد الملك عبدالله الثانى للرئيس الأمريكى على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما تناولت المباحثات، فى هذا الإطار وفق البيان الصادر عن الديوان الملكى الهاشمى، الأوضاع فى مدينة القدس الشريف وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، لا سيما فى الحرم القدسى الشريف، إلى جانب قرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأشار العضايلة، فى تصريحاته التى تأتى بعد يوم من لقاء القمة بين ملك الأردن والرئيس بايدن - وهو الأول لزعيم عربى مع الإدارة الحالية - أن من أبرز القضايا التى كانت حاضرة فى المباحثات، الجهود المبذولة لدعم العراق وتعزيز أمنه واستقراره، والجهود المشتركة إقليميا ودولياً فى الحرب ضد الإرهاب.

كما أكد العضايلة أن لقاءات الملك عبدالله الثانى مع مختلف المسؤولين الأمريكيين ضمن جدول زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية يتم خلالها التأكيد على دعم القضايا العربية وبحث السبل الكفيلة للتغلب على مختلف التحديات، والتى لا تقف فقط عند الجوانب السياسية، بل دعم إمكانات مختلف الدول للتصدى لجائحة كورونا، وضرورة ضمان التوزيع العادل والفاعل للقاحات لجميع البلدان لتعزيز الجهود الدولية المبذولة فى التصدى للجائحة.