إصابة مسؤول بالبيت الأبيض ومساعد لرئيسة مجلس النواب الأمريكي بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد مسؤول بالبيت الأبيض - حسبما ذكرت القناة - أن هذا الموظف ثبتت إصابته بالفيروس بعيدا عن حرم البيت الأبيض، كما صرح مصدر للقناة بأن الموظف لم يكن لديه أى تواصل فى الأوانة الأخيرة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وأشارت القناة إلى أن مساعد رئيسة مجلس النواب، الذى أصيب بالفيروس، لم يكن على تواصل معها منذ إصابته بالعدوى.
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