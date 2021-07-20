قوات تيجراى تأسر رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - وقالت الجبهة فى بيانها العسكرى، إن العقيد أول "ياسين"، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبى فى قبضة جيش تيجراى". وتحتجز قوات تيجراى نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التى هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح ألف أسير آخر، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.

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