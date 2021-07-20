مجددا.. واشنطن تقدم مكافأة مالية مقابل قيادي بحزب الله

دوت الخليج :- جددت الولايات المتحدة دعوتها للمساعدة في القبض على سلمان رؤوف سلمان، القيادي في حزب الله اللبناني والمسؤول عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في لبنان وخارجه. ونشر برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية للعدالة تغريدة على تويتر، دعا فيها للمساعدة في العثور عليه، مقابل مكافاة مالية تبلغ 7 ملايين دولار. وكانت الوزارة وضعته، في مايو 2019 على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه ، وفق "العربية". كما خصصت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، سلمان رؤوف سلمان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: "سلمان الرضا"، و"سامويل سلمان الرضا"، و"أندريه ماركيز". ولد سلمان في 5 يوينو/حزيران 1963 في لبنان، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية. وبحسب واشنطن، يرأس سلمان ذراع حزب الله الخارجية المسلحة، وهو مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية من حول العالم.

وكانت الوزارة وضعته، في مايو 2019 على قوائم الإرهاب، وفرضت عليه عقوبات، كما خصصت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه ، وفق "العربية".

كما خصصت مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وأكدت الولايات المتحدة أنها ستحمي خصوصية أي شخص يدلي بمعلومات عن سلمان.

وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، سلمان رؤوف سلمان، يُعرف أيضاً بعدة أسماء، منها: "سلمان الرضا"، و"سامويل سلمان الرضا"، و"أندريه ماركيز". ولد سلمان في 5 يوينو/حزيران 1963 في لبنان، ويمتلك الجنسيتين اللبنانية والكولومبية، ويحمل عدة جوازات سفر كولومبية.

وبحسب واشنطن، يرأس سلمان ذراع حزب الله الخارجية المسلحة، وهو مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية من حول العالم.

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