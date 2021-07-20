تفاصيل تقسيم التقويم الدراسي لثلاثة فصول دراسية للعام 1443 بالسعودية

حددت وزارة التعليم بالمملكة العربية التقويم الدراسي لثلاثة فصول دراسية للعام الدراسي 1443 هجرية الذي يوافق العام الدراسي 2021 / 2022 ميلادية للتعليم العام بالمملكة، وقد نشرت الوزارة مواعيد بدء كل فصل دراسي ونهايته، وكذلك أيام الإجارات التى سوف يحصل عليها الطلاب خلال العام الدراسي وخلال كل فترة، وأيضاً حددت الوزارة عدد أسابيع الدراسة فى كل فصل من الفصول الدراسية الثلاثة، وننشر فى هذا التقرير تفاصيل التقويم الدراسي للتعليم العام بالمملكة للعام الدراسي 1443 هجرية.

تفاصيل التقويم الدراسي لثلاثة فصول دراسية للعام 1443 هجرية

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بتقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بحسب الخريطة الزمنية والتى جاءت كالتالي:-

بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب من يوم الأحد 21 من المحرم 1443 هجرية، الموافق 29 أغسطس 2021 ميلادية. يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني للطلاب من يوم الأحد غرة شهر جمادي الأول 1443 هجرية، الموافق 5 ديسمبر 2021 ميلادية. الفصل الدراسي الثالث تبدأ الدراسة للطلاب فيه من يوم الأحد 17 شعبان 1443 هجرية، الموافق 20 مارس 2022 ميلادية.

مواعيد إجازات الفصول الدراسية الثلاثة للعام 1443 هجرية

وقد حددت الوزارة مواعيد الإجازات للفصول الدراسية الثلاثة، ونهاية كل فصل دراسي وذلك على النحو التالي:-

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس 20 ربيع الثاني 1443، الموافق 25 نوفمبر 2021.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني مع نهاية دوام يوم الخميس 7 شعبان 1443، الموافق 10 مارس 2022.

إجازة الفصل الدراسي الثالث تبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس 24 ذو القعدة 1443، الموافق 23 يونيو 2022.

عدد أيام أسابيع الدراسية الثلاثة للعام الدراسي 1443 هجرية

وقد حددت وزارة التعليم بالمملكة العربة السعودية عدد أسابيع الدراسة فى الفصول الدراسية الثلاثة على النحو التالي:-

أسابيع الدراسة فى الفصل الدراسي الأول عددها 13 أسبوع.

يبلغ عدد أسابيع الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني 13 أسبوع.

عدد أسابيع الدراسة فى الفصل الدراسي الثالث 13 أسبوع.

أيام الدراسة الفعلية فى الفصول الثلاثة يبلغ عددها 183 يوم.

أيام الإجازات خلال العام الدراسي 1443 هجرية

ونشرت وزارة التعليم أيام الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي المقبل والتى بلغت 31 يوم إجازة وعدد الإجازات 9 إجازات وهي على النحو التالي:-

الأربعاء والخميس 15، 16 صفر 1443، الموافق 22، 23 سبتمبر 2021 إجازة اليوم الوطني.

الأحد والاثنين 11، 13 ربيع أول 1443، الموافق 17، 18 أكتوبر 2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة.

الخميس 29 ربيع أول 1443، الموافق 4 نوفمبر 2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة.

الأربعاء والخميس 11، 12 جمادى الأول 1443، الموافق15، 16 ديسمبر 2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة.

الأحد والاثنين 12، 13 رجب 1443، الموافق 13، 14 فبراير 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة.

من نهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443، الموافق 25 أبريل 2022 بداية إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الأحد 7 شوال 1443، الموافق 8 مايو 2022 بداية الدراسة بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وبعد إعلان وزارة التعليم بالسعودية عن تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية يبلغ عدد أسابيع الفصل الدراسي الواحد 13 أسبوع، وبهذا يكون عدد أسابيع الدراسة فى العام الدراسي بالكامل 39 أسبوع، وتبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية للعام 1443 هجرية 183 يوم دراسي، وتبلغ عدد مناسبات الإجازات 9 مناسبات بإجمالي 31 يوم إجازة خلال العام الدراسي بالكامل.