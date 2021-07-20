كيفية التسجيل في فضاء الأولياء واستخراج نتائج الباك الجزائر 2021 bac.onec.dz

يبحث العديد من الطلبة والطالبات عن نتائج الباك الجزائر 2021 عبر موقع فضاء الأولياء وموقع وزارة التربية الوطنية، حيث انتهى طلبة وطالبات الثانوية العامة بالجزائر من امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2020-2021 يوم 24 جوان 2021 ومنذ الانتهاء من الاختبارات النهائية والطلبة والطالبات يبحثون عن موعد إعلان نتائج الباك على مستوى جميع الوطن.

نتائج الباك الجزائر 2021

وكما جاء في البطاقة الفنية التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية أن عدد 731723 طالب وطالبة أتموا اختبارات شهادة البكالوريا للعام الدراسي 2020-2021، وكانت قد بدأت الامتحانات يوم 20 جوان وانتهت يوم 24 جوان، وقد تمت الامتحانات بكامل الإجراءات الاحترازية وقياس درجة حرارة الطلبة قبل دخول اللجان والحفاظ على التباعد بين الطلبة لسلامة الطلبة.

وقد تم توزيع الطلبة على 2528 مركزا لإجراء الامتحانات بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتجرى الآن عمليات التصحيح والتدقيق لكافة المواد الراسية لطلبة العلمي والأدبي على مستوى 87 مركزا للتصحيح

رابط نتائج البكالوريا الجزائر

بيان هام بخصوص نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر دورة جوان 2021، حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية موعد إشهار النتائج عبر موقع نتائج الباك، وموقع فضاء الأولياء، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 22 جويلية، 22 يوليو 2021، وهذا اليوم يوافق اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، ونتمني لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح بأعلى الدرجات.

وزارة التربية الوطنية وفرت خدمة إلكترونيه للطلبة والطالبات للحصول على النتائج عبر الأنترنت من خلال موقع فضاء ألأولياء للنتائج، لسهولة معرفة كل ما يخص درجات الطلاب واستخراج كشف النقاط، لذلك يجب أن يتم التسجيل في فضاء الأولياء، للحصول على نتائج البكالوريا دورة 2021 الفصل الدرسي الثاني.

موقع فضاء الأولياء

ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني رابط موقع فضاء الأولياء، للحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني، لكافة المراحل التعليمية، الشهادة الابتدائية وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، وكانت قد ظهرت نتائج شهادة الابتدائية، نتائج السانكيام عبر موقع فضاء الأولياء، وتم أيضا إعلان نتائج البيام 2021، نتائج شهادة التعليم المتوسط، ويتبقى إعلان نتائج البكالوريا.

نتائج الباك 2021

وقد ازداد البحث عن نتائج الباك دورة 2021 وكيفية الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعليمية عبر موقع فضاء الأولياء وموقع وزارة التربية الوطنية، وكيفية استخراج كشف النقاط للاطمئنان على نتيجة الفصل الدراسي الثاني واطمئنان الطلبة على المعدل للالتحاق بالمرحلة الدراسية القادمة، وسنوافيكم بكل ما هو جديد ويخص نتائج شهادة الثانوية، نتائج البكالوريا بالجزائر عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.