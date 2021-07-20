الصين: إعطاء أكثر من 1.46 مليار جرعة من لقاحات ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء أكثر من 1.46 مليار جرعة من لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" فى أنحاء البلاد حتى أمس الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".





وكانت اللجنة قد أعلنت، فى وقت سابق من اليوم، أن البر الرئيسى الصينى سجل 8 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 فى مقاطعة يوننان بجنوب غربى الصين، بالإضافة إلى 57 حالة وافدة جديدة. وأشارت إلى تسجيل حالة جديدة مشتبه بإصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسى فى شانغهاى، فيما لم يتم تسجيل أى حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الاثنين فى البر الرئيسى.

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