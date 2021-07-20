لبنان يعلن التضامن مع العراق وشعبه ضد الإرهاب

وأكد عون فى برقيتيه، على وقوف لبنان وتضامنه مع العراق وشعبه فى هذا الظرف العصيب، مشددا على ان "العمل على اجتثاث الارهاب من جذوره، لا بد ان يستمر دون التخفيف من الجهود الرامية الى تحقيق هذا الهدف، مهما كانت الظروف والأوضاع ضاغطة على الصعد الصحية والإجتماعية والإقتصادية".
وحذر عون من أن الإرهاب مصمم على القضاء على هويات الدول العربية وقيمها والمبادئ التى قامت عليها.
وفى السياق ذاته، استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب التفجير الذى وقع بمدينة الصدر فى العراق، مؤكدا فى رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى أن استهداف الأمن والاستقرار فى العراق الشقيق هو جريمة يرتكبها المتآمرون على العراق وعلى شعبه الأبى.
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