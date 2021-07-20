السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة حتى 31 أغسطس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالى حتى 31 أغسطس المقبل.





وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات. وأشارت إلى أن القرار الذى أصدره وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، يأتى تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفى إطار جهود المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

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