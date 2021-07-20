الخارجية الأمريكية : زيارة الملك تعبر عن أهمية دور الأردن في المنطقة

دوت الخليج :– قال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ إن زيارة جلالة الملك تعبر عن مدى أهمية العلاقات الثنائية والدور الذي يلعبه الأردن في كل القضايا المهمة في المنطقة.
وأشار وربيرغ إلى أن الزعيمين سيناقشا أبرز الملفات الهامة في المنطقة وأبرزها مكافحة الإرهاب والوصول إلى حل سلمي وتفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حديثه للمملكة.
وأكد أن القضية الفلسطينية هي من الملفات الرئيسة التي سيناقشها جلالة الملك وبايدن لافتا إلى أن “الرئيس يرى بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع.”
وتابع بأن التركيز الأمريكي حالياً يصب في استنئاف الحوار بين الطرفين، منتقداً إدارة الرئيس السابق ترامب بأنها “قطعت الحوار والمساعدة الإنسانية.”
وأضاف وربيرغ نتطلع لمناقشة جيدة ومفيدة في اللقاء، حيث تربط الولايات المتحدة وأمريكا ملفات تعنى بالاقتصاد والتنمية، مؤكدا “أن العلاقة تاريخية وعازمين على الاستمرار به”.
ولفت بأن على الأردن مسؤولية كبيرة برعاية اللاجئين في المنطقة وخاصة السوريين، شاكرا الأردن على يقوم به من جهود في هذا السياق.
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