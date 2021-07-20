تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب ميسر للغاية للنساء والرجال والمتقاعدين سعوديين ومقيمين

تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب الذي يوفره لجميع ساكني المملكة العربية السعودية بأسهل الإجراءات الممكنة التي تشمل النساء والرجال والمتقاعدين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص سواء النساء والرجال، حيث يوفر مجموعة من المزايا والمنافع لصالح العملاء، يقدم البنك السعودي البريطاني القرض بهدف تلبية كافة الاحتياجات للمواطنين والمقيمين بحيث لا تتجزأ في أنواع تمويلية بل كل المميزات تجتمع في نوع تمويل واحد بصيغة التورق بجانب توفير القرض العقاري، يعد من أكثر البنوك مرونة في التعامل وتقديم تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني من خلال ساب موبايل أو ساب نت أو من خلال الهاتف على 920007222.

مميزات التمويل الشخصي بنك ساب

خصص بنك ساب ثلاثة أنواع من القروض الميسرة منها تمويل شخصي بدون كفيل يشمل معظم الفئات من السعوديين والمقيمين وأيضاً التمويل العقاري بالإضافة إلى القرض مقابل رهن العقار، أما عن هذا النوع من المنتجات المتوفرة لدى البنك فهي على النحو التالي:-

بنك ساب من البنوك المحلية السعودية لذلك فإن القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي.

تمويل بدون أية ضمانات ميسر جداً.

يتنازل البنك عن الأقساط المتبقية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لاقدر الله.

قرض بدون كفيل للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين.

متاح السداد المبكر وفق شروط البنك المركزي السعودي.

يمكن سداد المديونية لدى جهات أخرى.

أفضل القروض في السعودية.

الرسوم الإدارية تعادل 1% من قيمة التمويل كحد أقصى 5000 ريال أو أيهما أقل.

متاح الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة القرض القائم.

معدل النسبة السنوي ثابت طوال فترة السداد.

فترة السداد تصل إلى خمس سنوات ميسرة الأقساط.

كيفية طلب تمويل شخصي بدون ضمانات بنك ساب

تعبئة نموذج الطلب عبر بنك ساب الإلكتروني www.sabb.com أو تطبيق الموبايل أو ساب نت مع استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة:-

الشروط /

العمر من 21 سنة وحتى 58 للقطاع الحكومي و60 للخاص أما المتقاعدين فمن 40 سنة وحتى 67 سنة.

لا يقل الدخل الشهري عن 4000 ريال للمواطنين و 5000 ريال لغير السعوديين.

فترة العمل شهر واحد للسعوديين وثلاثة أشهر للوافدين.

المستندات المطلوبة : – صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر وكلاهم يكون ساري الصلاحية + صورة من رخصة الإقامة للوافدين مدتها لا تقل عن شهر واحد + تعريف بالراتب حديث لا يتعدى على تاريخه شهر واحد + خطاب بالموافقة على تحويل الراتب موثق من جهة العمل.