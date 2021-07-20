بأقل راتب للسعودي والمقيم تمويل سريع بالتقسيط لدى شركة إمكان

بأقل راتب شهري بالمملكة توفر شركة إمكان للتمويل بالسعودية تمويل سريع متاح للعملاء السعوديين وكذلك المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة إمكان للتمويل حلول تمويلية متنوعة وبمزايا تناسب جميع العملاء فتوفر الآن تمويل المشتريات حيث من خلاله يتمكن المتقدم من تقسيط مشترياته من خلال تلك التمويل.

بأقل راتب للسعودي والمقيم تمويل المشتريات لدى إمكان

من خلال تمويل المشتريات لدى إمكان للتمويل يستطيع العميل السعودي وأيضاً المقيم تقسيط المشتريات لدى شركة إمكان ويتميز أيضاً تمويل المشتريات من شركة إمكان بما يلي

يستطيع العميل المتقدم تقسيط قيمة تمويل المشتريات لدى إمكان من 3 أشهر وحتى 24 شهر.

يتم استقطاع نسبة ربما تصل إلى 70%.

تمويل المشتريات لدى إمكان بالمملكة العربية السعودية لايشترط تحويل الراتب.

لم تضع شركة إمكان للتمويل شرط اعتماد جهة العمل.

العملاء السعوديين يحصلون على مبلغ تمويل يصل إلى 20000 ريال سعودي.

أيضاً العملاء الغير سعوديين يحصلون على مبلغ تمويل يصل إلى 10000 ريال سعودي.

شروط طلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

قرض المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل متاح لكل من العملاء السعوديين والمقيمين أيضاً ولا يشترط وجود كفيل ولا يحتاج إلى تحويل الراتب ولكن هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها من أجل الحصول على تمويل المشتريات وهى

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لا يقل عن 20 عام ويشترط إلا يزيد عن 70 عام.

تمويل المشتريات لدى إمكان يستطيع المواطن السعودي والمقيم الحصول على التمويل.

2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي.

1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل المتقاعد السعودي.

5000 ريال سعودي الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم الغير سعودي.

طريقة الحصول على تمويل المشتريات لدى إمكان للتمويل

وفرت شركة إمكان للتمويل تمويل المشتريات الجديد الذى يوفر للعميل المتقدم تقسيط قيمة المشتريات من خلال تمويل إمكان السريع والذى يمكن الحصول عليه من خلال الآتي

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

التأكيد من رقم الجوال الخاص بالعميل.

تحديد قيمة المنتجات المرغوب في شرائها.

ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة.

يتم التوقيع إلكترونيا على العقد.

هاتف شركة إمكان للتمويل بالسعودية

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية رقم هاتف من أجل مساعدة العملاء في الحصول على جواب واستفسارات العملاء حول المنتجات التمويلية الميسرة والمرنة والتى توفرها شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية والرقم هو 920011038 كل ذلك من أجل العملاء وتوفير وقتهم.