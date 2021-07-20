رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وزارة التربية والتعليم النتائج عبر nategafany.emis.gov.eg

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، من أهم الروابط بحثاً خلال الساعات الأخيرة بعد التصريحات الأخيرة لوزارة التربية والتعليم المصرية، عن إعلان نتائج الدبلومات الفنية بكافة فروعها “التجاري، الصناعي، الزراعي، الفندقي”، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك واستخراجها إلكترونياً برقم جلوس الطالب، حيث قام نحو 816 ألف و948 طالب وطالبة على مستوي الجمهورية بأداء امتحانات شهادة الدبلوم الفني، والتي بدأت من يوم 19 يونيو حتي الأول من يوليو 2021، وسط عدة إجراءات وقائية واحترازية لحماية الطلاب والقائمين على لجان المراقبة والتصحيح من عدوي فيروس كورونا، وقد جهزت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات وتزليل كافة العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الحضور للامتحان، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نقدم لكم الرابط الرسمي المباشر للتعرف على النتيجة وقت إعلانها واعتمادها من السيد الوزير.

الدخول على الموقع الإلكتروني “nategafany.emis.gov.eg“.

تحديد الفرع الذي يدرس فيه الطالب.

كتابة رقم الجلوس.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونياً

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

عقب انتهاء الامتحانات لشهادة الدبلومات الفنية بكافة فروعها في الأول من يوليو الجاري.

بدأ البحث عن موعد إعلان النتيجة وطريقة استخراجها.

وقد أوضحنا خلال السطور السابقة كيفية استخراج النتيجة والرابط المخصص لذلك.

ونحن الآن بصدد التعرف على موعد إعلانها الذي من المقرر أن يكون قبل نهاية يوليو.

وخرجت علينا مصادر بوزارة التربية والتعليم تؤكد على جاهزية النتيجة لاعتماد السيد الوزير دكتور/ طارق شوقي، على أن يكون إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

شهادة الدبلومات الفنية

تعتبر شهادة الدبلومات الفنية من أهم الشهادات التي يتم البحث عنها، فهي شهادة تؤهل الحاصل عليها للعمل في سوق العمل بالتخصص الذي درس فيه، بالإضافة للتمكن من الدخول للجامعة لمن حصل على درجات تناسب الكلية والجامعة التي تقبل خريجي الدبلومات، كما يكتسب الطالب الحاصل على هذه الشهادة عدة خبرات عملية خلال دراسته، نظراً لاعتمادها خلال الدراسة على الجانب العملي مع الجانب النظري.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تحرص وزارة التربية والتعليم المصرية على توفير أحدث الأنظمة التكنولوجية لرفع مستوي التعليم بمختلف أنواعه، وخلال الفترة الأخيرة قامت الوزارة بمجهود كبير في تخطي أزمة كورونا والوصول بالعام الدراسي لبر الأمان، واستمراراً لمجهودات الوزارة فإنها توفر النتائج إلكترونياً عبر روابط رسمية لمختلف الشهادات، كما فتحت باب التقديم لرياض الأطفال 2021 إلكترونياً، ضمن حرصها على توفير خدماتها للطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة للذهاب للمدارس والتزاحم والاختلاط خوفاً من عدوي الفيروس.