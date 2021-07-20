الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية جنوب مأرب.. وخسائر ضخمة فى صفوف الحوثيين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الفضائية اليمنية أن قوات الجيش اليمنى واصلت تقدمها فى جبهات القتال جنوب محافظة مأرب وسط خسائر بشرية ومادية فى صفوف ميليشيا الحوثى. وأكدت أن ميليشيا الحوثى تكبدت خسائر كبيرة بين قتلى وجرحى وخسائر فى العتاد.

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