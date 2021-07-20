أخبار اليمن : الامين المساعد للمؤتمر يزور الدكتور الاصبحي ويطمئن على صحته

الامين المساعد للمؤتمر يزور الدكتور الاصبحي ويطمئن على صحتهقام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اليوم الثلاثاء بزيارة عيدية للدكتور احمد الاصبحي الامين العام المساعد للقطاع السياسي للمؤتمر الشعبي العام السابق بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث اطمأن الشيخ جابر خلال الزيارة على صحة الدكتور أحمد الاصبحي.

وتبادل الوهباني والاصبحي التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية على الامة العربية والإسلامية في ظل ما يحصل في بلاد قبلة المسلمين والعالم الاسلامي من فساد تفرضه السلطة السعودية.

وتطرقا للقضية الفلسطينية ومراحلها وما يفترض أن تبذله الأمة العربية والإسلامية لخدمة الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .