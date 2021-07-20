عاجل.. داعش يتبنى الهجوم على القصر الرئاسى فى كابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الأفغانية، اضطر الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، إلى قطع صلاة عيد الأضحى المبارك، بسبب سقوط صاروخين بمنطقة قريبة من المسجد الذى صلى فيه العيد.

وقال شهود عيان، إن صاروخين على الأقل أطلقا قبل خطاب مرتقب للرئيس الأفغانى بمناسبة عيد الأضحى، وسمع دويهما فى المنطقة الخضراء التى تضم مقر الرئاسة ومقر عدد من السفارات الأجنبية ومنها السفارة الأمريكية.