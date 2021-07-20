خطط تفويج ضيوف الرحمن في طواف الإفاضة في مسارها

أكدت السلطات السعودية، الثلاثاء، أن خطط تفويج الحجاج لأداء طواف الإضافة تسير على ما يرام، في وقت استقبل مشعر منى ضيوف الرحمن لرمي جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في السعودية، اللواء محمد البسامي، الثلاثاء، أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقاً للخطة المعتمدة لحج هذا العام .

وأوضح أنه تم توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول، اتباعاً للضوابط والإجراءات الصحية ‏والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.

وفي سياق متصل، نشرت مكتب الإعلام الحكومي السعودي تظهر انسيابية حركة حجاح بيت الله الحرام في مشعى منى، حيث كانوا يرمون جمرة العقبة الكبرى بكل أريحية.

ويكون برنامج الحجاج في أول أيام عيد الأضحى حافلا، فعليهم التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي، والحلق التقصير، ثم أداء طواف الإفاضة قبل العودة إلى مشعر منى، على أنه يجوز للحاج تأخير هذا الطواف إلى الأيام التالية.

ويأتي حج هذا العام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، حيث اقتصر المشاركون في الحج هذا العام على الموجودين داخل السعودية.

ويشارك في الحج هذا العام 60 ألفا فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين بين سن 18 و65 عاما، وكلهم تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الإصابة بالفيروس ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.