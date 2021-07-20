بفيديو بوتن.. روسيا تواصل مسلسل التشويق عن المقاتلة الجديدة

ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الثلاثاء، أثناء تقفد الطائرة المقاتلة الجديدة، التي حملت اسم "كشك ملك".

وجاء عرض الطائرة الجديدة من سلسلة "سوخوي" خلال المعرض الجوي"MAKS2021" المقام في العاصمة الروسية، موسكو.

وفي الفيديو القصير، صعد بوتن عند قمرة قيادة المقاتلة، حيث تلقى شرحا عن الطائرة الجديدة.

لكن الفيديو لم يظهر مجسم الطائر ولم يخض كثيرا في تفاصيل الطائرة.

وقالت وسائل إعلام روسية إن المقاتلة الجديدة تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات، وهي ذات محرك واحد، مشيرة إلى أنها من فئة المقاتلات التكتيكية الخفيفة.

وربما ينبئ اسم "كش ملك" التشويقي بدور المقاتلة الجديدة، التي قالت تقارير أميركية سابقة إن الهدف منها مواجهة مقاتلات الجيل الخامس الغربية، ولا سيما المقاتلة "إف-35"، التي تعد الأقوى في العالم.

ويرتبط اسم "كش ملك" بالإعلان الترويجي للمقاتلة الذي انتشر على نطاق الواسع على الإنترنت خلال الايام الماضية.

واستعانت فيه الشركة الروسية المصنّعة "روستك" بلعبة الشطرنج ما أثار تكهنات عديدة.

وقالت الشركة الروسية في شرح مقتضب عن المقاتلة الجديدة إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم دعما للطيار.

وأضافت أن المقاتلة الجديدة بوسعها الاضطلاع بمهام متعددة، مشيرة إلى أنها ذات تكاليف منخفضة وقدرات قتالية واسعة.