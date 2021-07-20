فيديو.. نجاح رحلة الملياردير الأميركي جيف بيزوس إلى الفضاء

عاد الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، صاحب شركة "أمازون"، الثلاثاء، سالما، بعد رحلة ناجحة على متن صاروخ خاص من صنع شركة بلو أوريجين التي يمتلكها.

وهبطت كبسولة "بلو أوريجين" في صحراء غرب تكساس بعد عبورها حدود الفضاء وعودتها، وفق ما أظهر البث المباشر للشركة.

وطفت المركبة الفضائية على ثلاث مظلات ضخمة قبل أن تثير سحابة من الرمال وهي تهبط بسرعة ميل أو ميلين (كيلومتر) في الساعة.

وقال بيزوس: "على متن هذه الكبسولة مجموعة من الناس السعيدة جدا".

وأصبح مؤسس "بلو أوريجين" وكذلك "أمازون"، اليوم، ثاني ملياردير يصعد إلى الفضاء على متن صاروخه الخاص.

واصطحب بيزوس شقيقه مارك بيزوس، ورائدة الطيران والي فونك (82 عاما) وطالب الفيزياء الهولندي أوليفر دايمن (18 عاما) والذي فاز والده في مزاد بمقعد في الرحلة.

وانطلق صاروخ "نيو شيبارد" من "بلو أوريجين" مع مجموعته المختارة من الركاب، في الذكرى 52 لهبوط أبوللو 11 على سطح القمر.

ونجح بيزوس في بلوغ هدفه وهو ارتفاع قدره 106 كيلومترات تقريبًا، أي أعلى بأكثر من 10 أميال (16 كيلومترًا) من رحلة ريتشارد برانسون، الذي انطلق إلى الفضاء على متن مركبة من صنع شركته "فيرجن غالاكتيك" في 11 يوليو.

وتخطط "بلو أوريجين" لرحلتين أخريين للركاب بحلول نهاية العام.