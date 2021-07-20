أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية

أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب، حيث دائما ما يتم البحث من قبل المواطن السعودي أو المقيم في المملكة العربية السعودية عن بنوك تعطى مزايا عديده للقروض المقدمة لعملائها، ويلجا العميل إلى البنوك التي تعطى تمويل بدون تحويل راتب أو قروض بدون مصاريف أدارية أو فترة سداد كبيره وغيرها من المميزات الأخري، ولهذا دائما ما يتم البحث عن افضل بنك للتمويل الشخصي داخل الأراضي السعودية، واهم ما يميز هذه البنوك هي أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على اهم هذه البنوك التي تقدم افضل تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وعدم فرض تحويل الراتب تعتبر اهم مزايا هذه البنوك لان هناك بنوك تشترط تحويل راتب المقترضين،أما البنوك التي سوف نعرضها لكم من خلال المقالة فإنها لا تشترط تحويل الراتب.

أفضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب

دائما ما يكون هناك شروط اخرى يقدمها البنك التي يقدم تمويل شخصى بدون تحويل راتب، وهناك أيضا خدمه مصرفيه اخرى يبحث عنها الكثيرين وهى افضل بنك يعطى قروض للمتقاعدين بدون تحويل راتب، أما بخصوص موضوع مقالتنا فان هناك ضوابط وشروط لكل من يرغب في الحصول على قرض شخصى بدون تحويل راتب، أما افضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب فهناك بنوك عديده تعتبر من افضل البنوك، من ضمنها فترة سداد كبيره تصل إلى ست سنوات بالإضافة إلى سهولة الاجرائات والموافقة الفوريه عند اكتمال الشروط التي وضعها البنك، وسوف نتعرف على هذه البنوك من خلال السطور القادمة.

البنوك التي تعطى تمويل شخصى بدون تحويل راتب

عدد ليس بالقليل من البنوك التي تقدم تمويل شخصى بل وتعتبر افضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب وهذه البنوك كالتالي.

يجب أن يكون العميل موظفا في القطاعات سواء قطاع عام أو قطاع خاص. المستفيد السعودي لا يقل راتبه عن 3000 ريال، المستفيد الوافد عن 4000 ريال. فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين. لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط. تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

شروط القرض الشخصي بدون تحويل راتب