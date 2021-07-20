وزارة التعليم تعتمد نتائج إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور

إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور، الآن اعتمدت وزارة التعليم السعودي نتائج إجراءات النقل الخارجي، حيث دعت الوزارة جميع المتقدمين، على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور، وذلك لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، كما انه تم تمديد فترة التقديم، على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، تحقيقاً لرغبة المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، ثم أنه نظام نور ويوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم،وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة، كما وفر طريقة التسجيل في نظام نور للمستجدين برقم الهوية للعام الدراسي القادم 1443هـ.خطوات الاعتراض على حركة النقل الخارجي
قد أتاحت وزارة التعليم السعودي عبر نظام نور، تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي، وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات وخلال فترة زمنية محددة، وتكون خطوات تقديم طلب اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي تتم عبر حساب المعلم في نظام نور من خلال الخطوات التالية:
- أن يقوم المعترض بالدخول على الحساب عبر موقع نظام نور التعليمي.
- قم باختيار خدمات شؤون المعلمين.
- ومن ثم اختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي ( لطلب الاعتراض ).
- علي المعترض تحديد نوع الرد آلي أو غير آلي.
- ثم أنه مع العلم أن الاعتراض متاح حتى 3-12-1442 هـ.
- تسجيل الطلاب بكل يسر وسهولة من خلال نظام آلي متكامل.
- يوفر نظام نور المركزي إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني.
- يتحكم نظام نور بالمعلومات وإعدادات التسجيل، التي يقوم مدير الاختبارات والقبول والمسئولين المخولين بتعريفها بعملية القبول.
وزارة التعليم قد أعلنت عن ظهور نتائج إجراءات النقل الخارجي، وذلك لعدد محدد من المعلمين والمعلمات، الذين تقدموا بطلب تقديم وذلك بغرض سد بعض الاحتياجات التعليمية، التي تحتاج إليها الوزارة بعدد من المدن والمحافظات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل الظروف المحيطة بجائحة كورونا، على أن يتم الاستعلام من خلال نظام نور من خلال الحساب الخاص بكل معلم أو معلمة.
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إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور، الآن اعتمدت وزارة التعليم السعودي نتائج إجراءات النقل الخارجي، حيث دعت الوزارة جميع المتقدمين، على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور، وذلك لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، كما انه تم تمديد فترة التقديم، على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، تحقيقاً لرغبة المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، ثم أنه نظام نور ويوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم،وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة، كما وفر طريقة التسجيل في نظام نور للمستجدين برقم الهوية للعام الدراسي القادم 1443هـ.خطوات الاعتراض على حركة النقل الخارجي
قد أتاحت وزارة التعليم السعودي عبر نظام نور، تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي، وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات وخلال فترة زمنية محددة، وتكون خطوات تقديم طلب اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي تتم عبر حساب المعلم في نظام نور من خلال الخطوات التالية:
- أن يقوم المعترض بالدخول على الحساب عبر موقع نظام نور التعليمي.
- قم باختيار خدمات شؤون المعلمين.
- ومن ثم اختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي ( لطلب الاعتراض ).
- علي المعترض تحديد نوع الرد آلي أو غير آلي.
- ثم أنه مع العلم أن الاعتراض متاح حتى 3-12-1442 هـ.
- تسجيل الطلاب بكل يسر وسهولة من خلال نظام آلي متكامل.
- يوفر نظام نور المركزي إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني.
- يتحكم نظام نور بالمعلومات وإعدادات التسجيل، التي يقوم مدير الاختبارات والقبول والمسئولين المخولين بتعريفها بعملية القبول.
وزارة التعليم قد أعلنت عن ظهور نتائج إجراءات النقل الخارجي، وذلك لعدد محدد من المعلمين والمعلمات، الذين تقدموا بطلب تقديم وذلك بغرض سد بعض الاحتياجات التعليمية، التي تحتاج إليها الوزارة بعدد من المدن والمحافظات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في ظل الظروف المحيطة بجائحة كورونا، على أن يتم الاستعلام من خلال نظام نور من خلال الحساب الخاص بكل معلم أو معلمة.
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