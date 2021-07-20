بوتين يهنئ مسلمى روسيا بالأضحى: العيد يدعو إلى الرحمة والعدل

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين- فى رسالة التهنئة: "إن هذا العيد القديم، الذى تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين والقريبين".

وأضاف: "أن هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التى تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة وتسهم فى تعزيز الانسجام بين الأعراق فى المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافى والتقاليد الأصيلة لشعبنا".