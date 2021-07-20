جدة - نرمين السيد - وقال بوتين- فى رسالة التهنئة: "إن هذا العيد القديم، الذى تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين والقريبين".
وأضاف: "أن هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التى تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة وتسهم فى تعزيز الانسجام بين الأعراق فى المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافى والتقاليد الأصيلة لشعبنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يهنئ مسلمى روسيا بالأضحى: العيد يدعو إلى الرحمة والعدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.