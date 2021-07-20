إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، بتسجيل 27.444 إصابة و250 وفاة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن أن هذه الحصيلة تعد الأعلى منذ 14 أبريل الماضى.
ومع الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 الى 87.624 شخصا من إجمالى الإصابات البالغة 3,576,148.
وكانت السلطات الإيرانية، قد فرضت أمس الإثنين، إجراءات إغلاق واسعة فى طهران ومحيطها تشمل إغلاق الدوائر الحكومية والمصارف لقرابة أسبوع.
وتأتى بعد تحذير الرئيس المنتهية ولايته حسن روحانى من موجة خامسة للتفشى الوبائى، تعود بشكل أساسى لمتحورة دلتا شديدة العدوى.
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