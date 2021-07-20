صيغة طلب مساعدة شخصية من خادم الحرمين الشريفين عبر خدمات الديوان الملكي

صيغة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي هي أحد الاستعلامات المتعلقة بالمواطنين داخل المملكة, حيث يقدم الديوان الملكي الكثير من المساعدات للمواطنين داخل الأراضي السعودية وذلك بتوجهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, وتسعي الحكومة السعودية لتوفير كافة المساعدات للمواطنين لمواجهة تحديات الحياة الصعبة, حيث يدعم ويساعد الديوان الملكي السعودي الأسر الأكثر فقراً ودخلاً, ويهتم المواطنين بالبحث عن الصيغة الصحيحة لمعروض طلب مساعده مالية من الديوان الملكي، لكي يستطيعون دفع ديونهم وقروضهم وغيرها من المتطلبات الشخصية, ومن خلال مقالنا سوف نوضح صيغة طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي, وأرقام التواصل مع الديوان الملكي.

طريقة إرسال معروض طلب مساعدة إلي الديوان الملكي السعودي

يستطيع أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بكتابة معروض طلب مساعدة إلي الديوان الملكي، وذلك للحصول على دعم مالي من الديوان لتدبير أمور شخصية, حيث وضح الديوان الملكي أنه يتم إرسال معروض طلب مساعدة إلي العنوان التالي وهو الهدأ 7636 – محافظة الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية.

صيغة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

حيث أنه لابد من تنسيق صيغة معروض الديوان الملكي الذي سوف يتم تقديمه إلي الديوان الملكي لكي يتم النظر فيه ليتم قبوله وإعطاء صاحبه المساعدة التي يرغب بها, لذا إليكم صيغة المعروض:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحيه طيبه وبعد.

أتقدم إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره بطلب للحصول على دعم مالي من الديوان الملكي، حيث أحتاج لهذه المساعدة لأنني ( تقوم بذكر الأسباب التي تواجهها وتحتاج بسببها للحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي).

كما أتمني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن يوافق على طلبي من أجل (يتم ذكر الصعاب التي توجهها والتي ترغب في أن تحل لك من خلال مساعدة الديوان).

ثم تقوم بإرفاق الأوراق التي توضح انك تحتاج إلي الدعم المالي أو أي مساعدة أخري.

في نهاية الخطاب تقوم بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين.

أرقام الاتصال الرسمية بالديوان الملكي السعودي

هناك أرقام للتواصل الشخصي لجميع المواطنين المقيمين داخل جميع محافظات المملكة العربية السعودية، حيث يسعى الديوان الملكي الي توفير كل سبل التواصل مع المواطن توفيراً لوقته ومساعدته للوصول إلي خدمات الديوان بسهولة، ويتم التواصل مع مسئولي الديوان الملكي كما وضحها المركز الإعلامي للديوان من خلال هذه الأرقام 8004000000 أو 920030003 ويتم التواصل خلال أوقات العمل الرسمية علي مدار الأسبوع.

الحالات التي يتم قبولها من قبل الديوان الملكي السعودي

يقوم الديوان الملكي السعودي بقبول طلبات بعض الأشخاص المعينة علي الفور.

الأشخاص الذين لا يجدون عملا ويعانون من البطالة.

من لديه مرض ولا يستطيع أن يقوم بتوفير الأدوية اللازمة للعلاج.

من لدية عجز دائم أو تعرض لحادث ولا يقدر علي العمل بسببه.

الاستعلام عن معاملة طلب شخصي

تستطيع الآن أن تقوم بالاستعلام عن طلب قد قمت بطلبة من قبل من الديون الملكي, حيث وفر الديوان الملكي خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الخاص به, كل ما عليك اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول إلي الموقع الرسمي للديوان الملكي. قم بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني للديوان الملكي, وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. التوجه بعد ذلك إلي خدمة الاستعلام الإلكتروني لخدمات المواطنين. بعدها تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية, ثم النقر بعد ذلك علي عرض لتتم عملية الاستعلام بنجاح.

الأوراق المطلوبة للحصول علي احدي مساعدات الديوان الملكي

يجب إثبات بعض الأوراق لكي تتم عملية التقديم بطلب إلي الديوان الملكي للحصول علي مساعدة.

بيان نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها.

تقديم أوراق لإثبات المعلومات الخاصة بالمتقدم.

يتم إرسال طلب الحصول علي المساعدة والتي يطلبها الديوان الملكي من اجل تسهيل عملية الحصول علي المساعدة.

يتم إرسال الأوراق السابقة وطلب الحصول علي مساعدة إلي الديوان الملكي عبر البريد السعودي.

تقديم شكاوى من خلال الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي خدمة لكل المواطنين عبر موقعه الإلكتروني ألا وهو تقديم شكاوى ضد أي احد وذلك عبر مراسلة الديوان.

قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني لموقع النفاذ الوطني الموحد.

يتم الضغط بعد ذلك علي نموذج تقديم الشكاوى.

يتم كتابة هذا النموذج وملئه جيداً.

بعد كتابته يتم الضغط علي إرسال, ليقوم الموقع بإرسالها إلي الديوان الملكي ليتم النظر بها عند عرضها علي الموظف المختص وسوف يتم التواصل معك بعدها.

المنح السكنية

يقوم الديوان الملكي بتقديم مساعدات اَخري غير المساعدات المالية مثل منح وحدات سكنية وأراضي للأشخاص غير القادرين ومن ليس لهم ماوي, وكل ذلك ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للإسكان التنموي.

الإفراج عن المسجونين

يمكن أيضاً أن تقوم بتقديم طلب لإسقاط حق الدولة علي المسجونين, والحصول لهم علي عفو من خادم الحرمين الشريفين.