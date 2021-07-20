مالى: الرئيس المؤقت جويتا بخير بعد تعرضه لمحاولة طعن

جدة - نرمين السيد - وجرى الهجوم على الرئيس فى المسجد الكبير بالعاصمة باماكو، حين كان يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك. وقال شهود إن الهجوم وقع أثناء ذبح الأضحية، مؤكدة أن الرئيس المؤقت لم يصب بأى أذى وأنه نقل على الفور من المكان.

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