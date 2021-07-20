وزارة التربية الجزائرية تحدد موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021 عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر، من أشهر كلمات البحث اليوم في الجزائر خلال أول يوم العيد وأصبح هو حديث كل الولايات في الجزائر خلال الساعات القليلة الماضية، من المؤكد أن النتائج سوف تكون متاحة قريبا بعد إجازة عيد الأضحى، وأصبح البحث عنها من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، من قبل أكثر من 700 ألف طالب وطالبة أدوا أمتحانات الباك هذا العام وسط ظروف غاية في الصعوبة، بسبب أنتشار وباء كوفيد 19 في الجزائر، وكانت ترددت أنباء كثيرة في المواقع الإلكترونية عن موعد إعلان النتائج الخاصة بالبكالوريا، فهناك من يقول أن الوزارة سوف تبكر بالإعلان عن النتائج وهناك بعض المواقع الإلكترونية حددت يوم الأحد 18 جولية موعد نهائي لإعلان النتائج، ولكن الوزارة حددت الموعد وأعلنت بعض المؤشرات للنجاح في بعض المواد الدراسية.

الموعد الرسمي لإعلان نتائج البكالوريا

كما جاء في بيان وزارة التربية الجزائرية الرسمي فأن يوم الخميس القادم الموافق 22 جوليو الجاري، هو الموعد الرسمي وحددت الوزارة التوقيت الذي سيتم الإعلان فيه وهو الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، جاء هذا البيان ليريح الطلاب وأولياء الأمور من البحث في المواقع الإلكترونية، عن الموعد النهائي لإعلان النتائج حتى يتمكن الطلاب من الاستمتاع بالعيد.

موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021

أعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنها بعد أنتهاء الامتحانات يوم 2021/06/27 الماضي، وأنها تعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة أعمال التدقيق والمراجعات النهائية من خلال 87 مركز للتصحيح على مستوى جميع ولايات الجزائر، لإنجاز كافة مراحل التصحيح وإعماد النتائج لرفعها في موعدها المحدد وهو يوم الخميس 22 من شهر جولية الجاري ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ولا علاقة للوزارة بكل ما ينشر عن إعلان النتائج قبل هذا الموعد وهو الموعد المحدد طبقاً لرزنامة الامتحانات الرسمية في الجزائر.

رابط إعلان نتائج البكالوريا الجزائرية

كما هو معروف فأن جميع النتائج في الجزائر ترفع عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، التابع لوزارة التربية الجزائرية من خلال الخطوات التالية.

الدخول على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ورقم التسجيل. تحديد الولاية التي ينتمي لها الطالب. الإجابة عن السؤال الرياضي الموجود على الموقع. النقر على زر بحث عن النتائج ليتم عرض تفاصيل النتيجة.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

هو موقع معتمد من قبل وزارة التربية الجزائرية للاستعلام عن النتائج الرسمية ويجب على كل ولي أمر عمل حساب على الموقع حتى يتم الدخول من خلاله والاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية.

الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ. الولوج على تسجيل الدخول. تسجيل البيانات المطلوبة ثم النقر على كشف النقاط. الضغط على نتيجة البكالوريا 2021. الضغط على زر بحث.

موعد نتائج البكالوريا الجزائر دورة جوان 2021

أظهرت نتائج عشوائية من التصحيح أرتفاع نسب النجاح في مادة الرياضيات في كافة الشعب عن باقي المواد الأخرى، وهناك أكثر عدد من المترشحين البالغ عددهم 731 ألف طالب وطالبة حصلوا على العلامات النهائية في الرياضيات 20 من 20، وهي تعد سابقة لم تحدث من قبل في أي أمتحانات سابقة، وأعلنت أن هناك 3 شعب تتصدر نتائج البكالوريا وهي شعب علوم طبيعية، رياضيات وتقني رياض.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أطلقت وزارة التربية الجزائرية موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أجل أن يكون المنصة الرسمية المنوط بها رفع النتائج الرسمية الحكومية في جميع مراحل التعليم، وقامت وزارة التربية بعمل كافة التحديثات اللازمة له كي يكون فعال وسريع في أستخراج البيانات المطلوبة بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا والاتصالات بالجزائر.