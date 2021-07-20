bac.onec.dz تفعيل رابط نتائج البكالوريا الجزائرية 2021 موقع الديوان الوطني ورابط وزارة التربية

رابط نتائج البكالوريا الجزائرية دورة جوان 2021، من الموضوعات ذات البحث الكثيف خلال الساعات القادمة في الجزائر بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر إعلانها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لكي يستطيع 731 ألف طالب وطالبة أن يستمتعوا بعيد الأضحى المبارك مع أسرهم قبل إعلان النتيجة، وكانت وزارة التربية الجزائرية قد عملت على مدار الساعة من أخر يوم في الامتحانات 27 من شهر يونيو الماضي، في التصحيح للدرجات وهي الآن في المراحل النهائية للتصحيح، وفي الموعد المحدد سوف تكون النتائج قد تم التأكد من دقتها وأن كل طالب تم رصد درجته الفعلية، دون أي خطأ في الرصد والتدقيق وفيكما يلي رابط الاستعلام عن النتائج.

رابط نتائج البكالوريا الجزائرية

كان السيد عبد الحكيم بالعابد وزير التربية والتعليم الجديد، قد أمر كافة منسوبي وزارة التربية بتجهيز كافة المعلومات المطلوبة وتقديمها إلي وزارة الاتصالات، كي يتم الاستعانة بها في تقوية المواقع الرسمية التني سيتم رفع النتائج من خلالها، وهي موقع وزارة التربية الوطنية، وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وموقع فضاء أولياء التلاميذ.

الدخول على رابط موقع الديوان الوطني bac.onec.dz .

. كتابة رقم التسجيل والرقم السري الموجودين على الاستدعاء وتحديد الولاية التابع لها الطالب.

الإجابة على السؤال الرياضي الموجود على الموقع.

تحديد نتائج مرحلة البكالوريا دورة جوان.

الضغط على زر بحث عن النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة نجاح.

أستعلام نتائج البكالوريا الجزائرية دورة جوان 2021موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021

بعد الأقاويل الكثيرة التي تردد في الفترة الأخيرة عن إعلان نتائج البكالوريا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، حسمت وزارة التربية الوطنية الجدل السائد على المواقع الإلكترونية، من خلال نشر بيان عبر موقعها الرسمي حددت فيه يوم الخميس القادم 2021/07/22 موعد رسمي لإعلان النتائج، وحددت الساعة الرابعة عصراً لإعلانه عبر المؤتمر الصحفي الذي سيعقده السيد وزير التربية.

الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ.

الضغط على تسجيل الدخول.

النقر على نتائج كشف النقاط.

تحديد المرحلة التعليمية ” نتائج البكالوريا”.

الضغط على بحث عن النتائج.

أستخراج نتائج البكالوريا عبر موقع فضاء أولياء التلاميذموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

عملت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالتعاون مع مؤسسة أتصالات الجزائر، على تدعيم الروابط الرسمية المنوط بها رفع النتائج، من أجل تحمل الضغط الرهيب المتوقع من الطلاب وذويهم للدخول على المواقع والاستعلام عن النتائج، وتمنت الوزارة النجاح للطلاب والطالبات في دورة جوان 2021.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

نجحت وزارة التربية الوطنية في الخروج بالعام الدراسي السابق بنجاح كبير، رغم الظروف القاسية التي ضربت البلاد نتيجة فيروس جائحة كورونا المستجد، وتلقت الوزارة دعم كبير من كل مؤسسات الدولة في الجزائر للخروج بالعام الدراسي إلي بر الأمان، وتعتبر وزارة التربية من أهم الوزارات في الحكومة الجزائرية فهي الوزارة المسئولة عن إعداد علماء المستقبل، وتأهيل جيل متعلم قادر على النهوض بالبلاد في شتى المجالات.

نتائج البكالوريا دورة جوان 2021

نتيجة البكالوريا من أهم النتائج التي تحدد مصير الطالب فهي المؤهلة إلي الجامعة، لذا تجد الأسرة التي بها طالب في الشهادة الثانوية العامة مشدودة طوال العام ولا تهدأ حتى يتم إعلان النتيجة، والاطمئنان على أبنها وعلى الدرجة التي سيتحصل عليها في هذه السنة، ونسبة النجاح العامة هي الترمومتر للجامعات في تحديد الحدود الدنيا التي سيتم قبول الطلبة بها.