زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد الجيودينامى التابع للمرصد الوطنى لأثينا، إن الزلزال وقع فى الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحا بالتوقيت المحلى، على بعد كيلومترين شمال شرق ثيفا، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

وضربت المنطقة مئات الزلازل فى الأيام الأخيرة. وبدافع القلق حيال النشاط الزلزالى المستمر، يبحث العلماء فيما إذا كانت تلك الزلازل تنذر بحدوث مجموعة أقوى.