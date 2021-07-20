من هو الرجل الإسباني قصة الرجل الناجي 2027

هنالك قصة حدثت مؤخرا علي السوشيال ميديا وهي قصة إسباني سافر للمستقبل، أصدر الشاب الإسباني أول مقطع مرئي له خلال تجوله في الشوارع وهي فارغة من البشر، الشاب الإسباني التقط عشرات المقاطع المرئية طوال تجوله في الشوارع وهو يتقصى عن البشر، ونشرها عبر حسابه unicosobreviviente على تيك توك، وتعني بالعربية «الناجي الأوحد»، وهو يلتقط المقاطع المرئية في المولات والمحلات والقصور والمقار العامة وغيرها، إلا أن بلغ الموضوع إلى دخوله في تحديات مع الجمهور ليقنعهم بما يدعيه، فيطلبون منه أن يدخل مثلًا متجر باسم محدد، أو بقالة، أو قصر، وحقا يدخل التحدي ويلتقط لهم المقاطع المرئية من المكان المرغوب.

قصة الناجي الوحيد

يوجد في المقطع المرئي أن الشاب قام بالتحقيق مع “أليكسا” للمرة الأولى عن الوقت وقد كانت إجابة الموقع هي 2027 وذلك المبرر الذي جعل الشاب يحظى بشعبية جسيمة من جميع مناطق العالم على الشبكة العنكبوتية، وبالرغم من أن ما أفاد به كان يشك فيه الكثير من الشخصيات إلا أن موضوع ذاك الشاب صار مبحث العدد الكبير منالشخصيات في الساعات القليلة السابقة.

حقيقة الشاب الإسباني

قام شاب مصري بشرح موقف الشاب الإسباني بأنه قام بإستخدام برنامج (الافتر إفكت) وهو برنامج تابع لشركة ميكروسفت، حيث أشار أن الشاب الإسباني قام بقص الأشخاص من داخل الفيديوهات الخاصة به، لذلك ظهرت الفيديوهات خالية من الناس وكان كل ذاك مجرد خدع بصرية، حيث تم إستخدام برامج لكي تظهر الفيديوهات خالية من الأشخاص، كما قام الشاب المصري بعمل فيديو بنفس الطريقة من داخل محافظة أسكندرية شبيه بنفس فيديو الشاب الإسباني.

فيديو إسباني سافر للمستقبل

سوف نوضح لكم في هذه الفقرة الفيديو الذي قام بنشرة الشاب الذي سافر للمستقبل، حيث قام إسباني سافر للمستقبل بنشر فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي التيك توك، يصور فيه قصتة وهو يعيش في عام 2027، وإليكم هذا الفيديو الذي أنتشر انتشار واسع خلال الساعات السابقة.

@unicosobreviviente ???????????????????????? ♬ Suspense – Ultimate Horror Experience

هذا هو الفيديو الذي ثار الجدل بين الناس حيث تخطي حساب الشاب الإسباني علي موقع التيك توك 5 مليون متابع، بعد نشر هذه الفيديوهات.