فيديو.. احتجاجات فى إيران وسط هتافات ضد النظام وخامنئى

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع قناة "در تى فى" الإيرانية، فأن "حشدا كبير من المتواجدين فى محطة المترو لمنطقة صادقية بطهران، هتفوا اليوم بشعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية والمرشد على خامنئى". ووفق مقطع الفيديو فقد هتف المحتجون "الموت للجمهورية الإسلامية.. والموت لولاية الفقيه".

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