أثناء صلاة العيد.. هجوم بالسكين على رئيس مالي المؤقت

هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو، الثلاثاء.

وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

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