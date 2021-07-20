الأمم المتحدة تطالب بتقديم مفجرى مدينة الصدر العراقية للعدالة

جدة - نرمين السيد - وكان تنظيم "داعش" الإرهابى، قد تبنى الهجوم الانتحارى الذى وقع أمس الإثنين، فى مدينة الصدر فى العاصمة العراقية بغداد، الأمر الذى أدى إلى وقوع 30 قتيلا و60 جريحا.

وأوضحت قناة "العربية"، أن انفجار مدينة الصدر نجم عن انفجار حزام ناسف كانت ترتديه امرأة، داخل سوق الوحيلات.