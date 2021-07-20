صور لـ"نفق الموت".. انتشال 3 جثث وفقدان 11 عاملا

انتشل رجال الإنقاذ جثث 3 عمال في نفق قيد الإنشاء غمرته المياه بمدينة جنوبي الصين، ومازال البحث مستمرا عن 11 عاملا آخرين محاصرين منذ الخميس.
وتعمل أطقم العمل أيضا على شفط المياه من نفق شيجينغشان، الذي يقع تحت خزان، وكان جزءا من طريق سريع يتم بناؤه في مدينة تشوهاى بإقليم قوانغدونغ القريب من هونغ كونغ وماكاو.
وواجهت جهود الإنقاذ عراقيل بسبب أبخرة أول أكسيد الكربون المنبعثة من الآلات المستخدمة في النفق كجزء من العملية، فيما لا يزال التحقيق جاريا في سبب الانهيار.
وذكرت تقارير أن ضجيجا غير عادي سمع وبدأت أجزاء من المواد تتساقط على جانب واحد من النفق ذي الأنبوبين، فيما صدرت أوامر بالإخلاء مع تدفق المياه.
ويبدو أن مشروع البناء يعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة لبعض الوقت، وفي مارس الماضي توفي عاملان في جزء آخر من النفق.
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