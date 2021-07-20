أفغانستان: لا إصابات نتيجة محاولة استهداف القصر الرئاسى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزير الداخلية، ميروايس ستانيكزاى، إن الصواريخ سقطت خارج نطاق أراضى القصر، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وكانت الصواريخ قد سقطت بمجرد أن بدأ المصلون أداء صلاة العيد، وسمع دويهما فى المنطقة الخضراء التى تضم مقر الرئاسة ومقر عدد من السفارات الأجنبية ومنها السفارة الأمريكية.