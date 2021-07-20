اعتقال 6 أشخاص فى جنوب إفريقيا بتهمة التحريض على الشغب

جدة - نرمين السيد - قالت القائمة بأعمال الوزير فى رئاسة الجمهورية، خومبودزو نتشافينى، إن المعتقلين يواجهون فى الأساس اتهامات بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف عامة، وأضافت أنها تتوقع حدوث المزيد من الاعتقالات قريبًا. وقتل أكثر من 200 شخص خلال أسبوع من أعمال العنف والنهب فى أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما.

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