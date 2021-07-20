”رويترز”: أوروبا أول منطقة في العالم تتجاوز الـ50 مليون إصابة بكورونا

أفاد إحصاء أعدته وكالة "رويترز" بأن أوروبا أصبحت أول منطقة على مستوى العالم تتجاوز حاجز الـ50 مليون إصابة بفيروس كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن تفشي طفرة "دلتا" المتحورة من الفيروس أدى إلى ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية.
وأضافت أن المنطقة تشهد مليون إصابة جديدة كل ثمانية أيام وسجلت 1.3 مليون وفاة منذ بدء الجائحة.
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