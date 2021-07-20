القبض على نجم بالدوري الإنجليزي بعد "تهمة مشينة"

ألقت الشرطة القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، للاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية مع أطفال.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الجمعة، قبل الإفراج عنه بكفالة، بينما تواصل الشرطة التحقيق.
ونقلت الشبكة، الثلاثاء، عن النادي الذي ينتمي له اللاعب، أنه "تم إيقافه لحين انتهاء تحقيق الشرطة".
وأضاف النادي: "سنواصل دعم السلطات في استفساراتهم، ولن ندلي بأي تصريحات أخرى في الوقت الحالي".
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