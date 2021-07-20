صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل والرئيس يقطع صلاة العيد

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل عاصمة أفغانستان، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

واضطر الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر التوقف عن الصلاة، بعد سماع دوي الانفجارات.

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.

وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية.

ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.