هاتف هواوي Huawei P 40 Pro وطريقة تثبيت متجر جوجل بلاي على هاتفك

بعض هواتف هواوي لاتوجد به متجر جوجل بلاي والتي من خلاله يتحكم اصحاب الهواتف الذكية من تحميل وتثبيت بعض التطبيقات المطلوبة والمهمة الحياتية والتي يمكن من خلال هذه التطبيقات التمكن من إنجاز الكثير من الأعمال، بالنظر والمقارنة بين هواتف الاندرويد المختلفة نجد توافر متجر جوجل بلاي على الكثير من انواع الهواتف ولكي نتمكن أصحاب هواتف هواوي من وجود متجر جوجل بلاي على هاتفه حتى تمكنه من تنزيل التطبيقات التي يرغب في تحميلها او الالعاب التي يرغب في تثبيتها على هاتفك، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم طريقة تثبيت متجر جوجل بلاي على هاتف هواوي، واليكم خطوات تثبيت متجر جوجل بلاي على Huawei P 40 Pro لكن قبل أن تبدأ بعملية التثبيت يجب عليك القيام بعمل نسخة احتياطية لهاتفك.

سبب عدم تواجد متجر جوجل بلاي على هواتف هواوي:

وقد لا يعلم الكثير من مستخدمي هاتف هواوي عن عدم وجود متجر بلاي على هاتف هواوي ، حيث يعد هاتف Huawei P40 Pro من الهواتف التي يفضلها الكثيرون، لكن لا يأتي Huawei P40 Pro مزود بخدمات جوجل بلاي وهذا بسبب العقوبات المفروضة على هواوي، وهناك طرق يمكن من خلالها تثبيت متجر جوجل بلاي على Huawei P 40 Pro لكن قبل أن تبدأ بعملية التثبيت يجب عليك القيام بعمل نسخة احتياطية لهاتفك وجميع ملفاته في حالة حدوث خطأ ما، كما ستحتاج إلى محرك أقراص (USB) ومحول يتيح لك توصيله مع الهاتف.

قم بتنزيل ملف هواوي (GMS).

قم بتحميل الملف على محرك أقراص (USB) وقم بتوصيله بهاتف Huawei P40 Pro.

انتقل إلى الإعدادات ثم النظام والتحديثات ثم النسخ الاحتياطي والاستعادة ثم النسخ الاحتياطي للبيانات ثم وحدة التخزين الخارجية ثم وحدة تخزين (USB).

حدد الملف الذي قمت بتحميله على محرك أقراص (USB) واضغط على استعادة.

أدخل كلمة المرور التي تظهر على الشاشة واضغط على موافق.

امسح جميع تطبيقات الخلفية.

ابحث عن التطبيق على شاشتك الرئيسية باستخدام رمز (G) الأرجواني واضغط عليه لتشغيل التطبيق.

انقر فوق تنشيط. اضغط على سماح. ارجع إلى الشاشة الرئيسية وامسح جميع تطبيقات الخلفية مرة أخرى. أعد تشغيل التطبيق وانقر على الزر الأزرق أسفل الشاشة واتركه يعمل في الخلفية. انتقل إلى ملفات هاتفك وافتح محرك أقراص (USB). ابحث عن مجلد تثبيت جوجل واضغط عليه. سيكون عليك تثبيت الملفات الستة الأولى، لذا اضغط عليها واحدًا تلو الآخر لتثبيتها.

انتقل إلى الإعدادات ثم المستخدمون والحسابات.

انقر فوق إضافة حساب وحدد جوجل.

ستظهر رسالة خطأ تعلمك بأنه تم إنشاء التطبيق لإصدار قديم من نظام أندرويد، انقرفوق موافق على أي حال.

اضغط فوق خيار (Existing).

أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى جوجل واضغط على تسجيل الدخول.

اضغط على التالي.

في هذه المرحلة، يمكنك الاستمرار في إضافة حسابات جوجل التي تريد ربطها بالجهاز، لكن سيتعين عليك القيام بذلك الآن، لأنه بمجرد اكتمال العملية لن تتمكن من ذلك ما لم تقم بإعادة إجراء التثبيت بالكامل.

امسح جميع تطبيقات الخلفية.

انتقل إلى ملفات هاتفك وافتح محرك أقراص (USB). ابحث عن مجلد تثبيت جوجل واضغط عليه. انقر على الملف السابع الذي يحمل اسم (Google Services Framework). اضغط على سماح. انقر فوق تثبيت وانتظر. بمجرد التثبيت انقر فوق تم. امنح هاتف Huawei P40 Pro دقيقة أو دقيقتين وستبدأ في رؤية مجموعة من رسائل الخطأ، التي ستكون طبيعية، يمكنك بعد ذلك اختيار تجاهل رسائل الخطأ هذه إذا كانت مزعجة للغاية. انتقل إلى الشاشة الرئيسية لهاتفك وسترى تطبيق متجر جوجل بلاي مباشرةً.

كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على Huawei P40 Pro:عقب تثبيت التطبيق لا بد من تلك الخطوات التالية:إعدادات بعد تثبيت التطبيقات:خطوة مهمة: تثبيت (Google Services Framework):