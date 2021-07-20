ضيوف الرحمن يرمون جمرة العقبة الكبرى

جدة - نرمين السيد - ويرمى الحجاج سبع حصيات متعاقبات، يكبر خلالها الحاج مع كل حصاة، ثم يذبح الهدى إذا كان عليه هدى، ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، أما النساء فيقصرن من شعورهن قدر أنملة.

بعد ذلك يتوجه ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام مهللين ومكبرين، ليطوفوا طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ثم يسعى بعده إذا كان متمتعًا.