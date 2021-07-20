إطلاق صاروخين من لبنان على إسرائيل.. وتل أبيب ترد

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من لبنان، الثلاثاء، تسببا في انطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الصاروخية أسقطت أحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة، ولم يسفر عن وقوع أضرار.

وذكر مراسل دوت الخليج في الضفة الغربية أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت في منطقة جنوب لبنان ردًا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي بعد رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من داخل لبنان نحو إسرائيل.

ولم يتم إنذار السكان بأي تعليمات جديدة من قبل قيادة الجبهة الداخلية.