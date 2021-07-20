وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 موعد صلاة العيد بكافة مدن المملكة اليوم

ننشر وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك بتاريخ العشرون من شهر يوليو 2021م، حيث لا يفصلنا عن بدء صلاة العيد المبارك سوى ساعات قليلة، وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن تهيئ 20.569 مقراً لإقامة صلاة عيد الأضحى بكافة المبارك بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية ما بين جامعاً ومسجداً ومصلى مكشوفاً بكافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، إلى جانب توفير وسائل السلامة وفق البروتوكولات الصحية التي تم اعتمادها من الجهات المعنية، ومن خلال ثقفني نوفر موعد صلاة العيد 1442، إلى جانب إمكانية الحصول على رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك أو عبارات معايدة بحلول العيد لتهنئة الأقارب والأصدقاء.

وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442

تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها الكامل لاستقبال المصلين اليوم، حيث أوضحت أنها قد باشرت فتح عدد كبير من الجوامع الإضافية من أجل تفادي وتلاشي الزحام عند إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وتحقيق التباعد الجسدي للحفاظ على سلامة الجميع.

كما أعلنت عن مواقيت صلاة عيد الفطر في المملكة بكافة مدنها، حيث أوضحت موعد بدء صلاة العيد في الرياض وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة والدمام وبريدة وجازان وتبوك وغيرهم من المدن الأخرى بالمملكة العربة السعودية، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

مكة المكرمة: الساعة 6:04 صباحاً.

المدينة المنورة: الساعة 5:59 صباحاً.

الرياض: الساعة 5:30 صباحاً.

بريدة: الساعة 5:38 صباحاً.

الدمام: الساعة 5:13 صباحاً.

أبها: الساعة 5:59 صباحاً.

تبوك: الساعة 6:03 صباحاً.

حائل: الساعة 5:45 صباحاً.

عرعر: الساعة 5:40 صباحاً.

جازان: الساعة 6:01 صباحاً.

نجران: الساعة 5:53 صباحاً.

الباحة: الساعة 6:00 صباحاً.

سكاكا: الساعة 5:46 صباحاً.

موعد صلاة العيد 2021

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على تهيئة العديد من الجوامع والساحات المكشوفة والمساجد المساندة التي يتم إقامة صلاة الجمعة بها بشكل مؤقت بكافة مناطق المملكة لأداء صلاة العيد اليوم، حيث بلغ عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تم تهيئتها في الرياض 4282 جامعاً ومسجداً إضافياً ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما تم الإعلان عن انتهاء فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية من تهيئة 132 مسجداً و112 جامعاً و8 مصليات بكافة المحافظات بالمنطقة استعداداً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك، وقد أكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي على أن يكون موعد إقامة صلاة العيد بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس.

ويجب على جميع الراغبين في أداء صلاة العيد الأضحى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها وارتداء الكمامة، إلى جانب الالتزام بالابتعاد عن التجمعات وتحقيق التباعد الجسدي وعدم المصافحة، ومن يرغب في التعرف على كيفية إقامة صلاة العيد في المنزل وحكمها، أو الحصول على رسائل تهنئة العيد بأجمل عبارات التهاني، أو التعرف على موعد صلاة العيد في مصر 2021، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

صلاة عيد الأضحى 1442

تم الإعلان من جانب فرع الوزارة في منطقة حائل عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك بصيانة وتنظيف وتعقيم 161 مسجداً و451 جامعاً و172 مصلى بجميع المحافظات بالمنطقة، وذلك للمحافظة على سلامة جميع المصلين، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على حرصها البالغ في التوسع في أماكن صلاة العيد لتلاشي الازدحام.