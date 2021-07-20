خاصية view once في الواتساب وطريقة تفعيل خاصية المشاهدة مرة واحدة في الواتس

خاصية view once في الواتساب هي خاصية تعرف من معني أسمها وهي خاصية المشاهدة لمرة واحدة. وعلي الرغم أن برنامج الواتساب هو من أضعف التطبيقات العالمية في المراسلة. لما يحتويه من برمجه ضعيفة تحتوي علي الكثير من الثغرات في التطبيق. ثم أن تمكن الكثير من المبرمجين من اختراق حسابات الآخرين من تلك التطبيق ولكنه الأوسع شهرة علي الإطلاق ومن التطبيقات الأكثر استخداماً علي المستوي العالمي. ولذا سوف نتحدث عن خاصية المشاهدة لمرة واحدة علي التطبيق أو view once.
ماهي خاصية view once في الواتساب
هي خاصية من معني اسمها باللغة الانجليزية أنها خاصية الاستخدام لمرة واحدة أو المشاهدة لمرة واحدة بمعني أنك عندما ترسل صورة أو ترسل فيديو لشخص معين. فيمكنك ضبط تلك الحاصية وتفعيلها علي أن تكون المشاهدة لمرة واحدة ثم لم يتم الاحتفاظ بالفيديو أو الصورة مرة آخري ومسحه بعد المشاهدة. ومن أوائل التطبيقات الذي أخترع أو فعل تلبك الخاصية في التطبيقات هو تطبيق سناب شات snap chat وهو من التطبيقات الأكثر انتشاراً أيضاً في مجال التصوير لما يمتاز من كثرة الفلاتر الخاصة بالتصوير والجرافيكس. ثم كما من المتعارف أنها ليست المرة الأولي لشركة الفيسبوك والتابع لها الواتس أب اقتباس أفكار من السناب مث تلك الميزة.طريقة تفعيل خاصية view once في الواتساب
- تتطلب تنلك الخاصية بعض الشروط وهي لابد تنزل تلك الخاصية علي الواتساب العادي ولكن تتاح في الواتساب الإصدار 2.21.14.3.
- ثم ينبغي أيضاً أن تفعل تلك الخاصية عند المستخدم الآخر أن يكون عنده نفس التطبيق بنفس الإصدار حتي يتم تفعيل تلك الخاصية.
- عند تحميل نفس الإصدار من التطبيق عند إرسال أي صورة أو فيديو.
- ثم ستجد أيقونة بجوار الصورة أو الفيديو تحدد لك جميع الوسائط التي استخدمتها في الرسائل والمحادثات لدي الشخص الآخر.
- وبعد ذلك من تلك العمود الذي ظهر أو القائمة المنسدلة يمكنك الاختيار بأن تمسح جميع الوسائط المشتركة أو تختار مشاهدة لمرة واحدة ثم إزالة.
- وإذا كان الواتس اب باللغة الانجليزية يمكنك أختيار من القائمة المنسدلة بجانب الصور أو الوسائط خاصية view once في الواتساب.
الوسوم
خاصية view once في الواتساب هي خاصية تعرف من معني أسمها وهي خاصية المشاهدة لمرة واحدة. وعلي الرغم أن برنامج الواتساب هو من أضعف التطبيقات العالمية في المراسلة. لما يحتويه من برمجه ضعيفة تحتوي علي الكثير من الثغرات في التطبيق. ثم أن تمكن الكثير من المبرمجين من اختراق حسابات الآخرين من تلك التطبيق ولكنه الأوسع شهرة علي الإطلاق ومن التطبيقات الأكثر استخداماً علي المستوي العالمي. ولذا سوف نتحدث عن خاصية المشاهدة لمرة واحدة علي التطبيق أو view once.
ماهي خاصية view once في الواتساب
هي خاصية من معني اسمها باللغة الانجليزية أنها خاصية الاستخدام لمرة واحدة أو المشاهدة لمرة واحدة بمعني أنك عندما ترسل صورة أو ترسل فيديو لشخص معين. فيمكنك ضبط تلك الحاصية وتفعيلها علي أن تكون المشاهدة لمرة واحدة ثم لم يتم الاحتفاظ بالفيديو أو الصورة مرة آخري ومسحه بعد المشاهدة. ومن أوائل التطبيقات الذي أخترع أو فعل تلبك الخاصية في التطبيقات هو تطبيق سناب شات snap chat وهو من التطبيقات الأكثر انتشاراً أيضاً في مجال التصوير لما يمتاز من كثرة الفلاتر الخاصة بالتصوير والجرافيكس. ثم كما من المتعارف أنها ليست المرة الأولي لشركة الفيسبوك والتابع لها الواتس أب اقتباس أفكار من السناب مث تلك الميزة.طريقة تفعيل خاصية view once في الواتساب
- تتطلب تنلك الخاصية بعض الشروط وهي لابد تنزل تلك الخاصية علي الواتساب العادي ولكن تتاح في الواتساب الإصدار 2.21.14.3.
- ثم ينبغي أيضاً أن تفعل تلك الخاصية عند المستخدم الآخر أن يكون عنده نفس التطبيق بنفس الإصدار حتي يتم تفعيل تلك الخاصية.
- عند تحميل نفس الإصدار من التطبيق عند إرسال أي صورة أو فيديو.
- ثم ستجد أيقونة بجوار الصورة أو الفيديو تحدد لك جميع الوسائط التي استخدمتها في الرسائل والمحادثات لدي الشخص الآخر.
- وبعد ذلك من تلك العمود الذي ظهر أو القائمة المنسدلة يمكنك الاختيار بأن تمسح جميع الوسائط المشتركة أو تختار مشاهدة لمرة واحدة ثم إزالة.
- وإذا كان الواتس اب باللغة الانجليزية يمكنك أختيار من القائمة المنسدلة بجانب الصور أو الوسائط خاصية view once في الواتساب.
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